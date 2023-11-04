توريه ينضم إلى فريق مانشيني لتدريب منتخب السعودية

أخبار ليبيا 24

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الجمعة، تعيين يايا توريه مساعدا لمدرب المنتخب السعودي، وسيعمل إلى جانب المدرب روبرتو مانشيني.

ولعب كابتن ساحل العاج السابق مع مانشيني عندما كان الإيطالي مدربا لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ توري (40 عاما) مسيرته التدريبية قبل أربع سنوات حيث عمل في دونيتسك أولمبيك الأوكراني وجروزني الروسي وستاندر لييج البلجيكي ومع فريق تحت 16 عاما في توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

ولعب أكثر من 100 مباراة دولية مع أندية من بينها سيتي وموناكو وبرشلونة.

وخسرت السعودية مرتين تحت قيادة مدرب إيطاليا السابق مانشيني، الذي تولى المهمة في أغسطس الماضي، بنتيجة 3-1 أمام كوستاريكا و1-0 أمام كوريا الجنوبية.