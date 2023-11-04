تكليف عبد الحكيم بو فرنينة مديراً جديداً لمستشفى جالو المركزي

أصدر وزير الصحة بالحكومة الليبية “عثمان عبد الجليل “ ، قراراً بتكليف الدكتور “ عبد الحكيم بوفرنينة “ مديراً جديداً لمستشفى جالو المركزي خلفاً للمدير السابق “ مجد الدين الفلقي “.

وجرت مراسم التسليم والاستلام بين المدير السابق والمدير الجديد المكلف بحضور اللجنة المكلفة بالإشراف على عملية التسليم والاستلام برئاسة مدير عام مستشفى جالو العام “ عبد القادر بازاما “ وعضو المجلس البلدي جالو“ أحمد سعد “ ومدير إدارة الخدمات الصحية بالبلدية “ مفتاح موسى سالم” .