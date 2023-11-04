تكليف عبد الحكيم بو فرنينة مديراً جديداً لمستشفى جالو المركزي

4 نوفمبر، 2023 4:39 م
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أصدر وزير الصحة بالحكومة الليبية “عثمان عبد الجليل ، قراراً بتكليف الدكتور عبد الحكيم بوفرنينة مديراً جديداً لمستشفى جالو المركزي خلفاً للمدير السابق مجد الدين الفلقي .

وجرت مراسم التسليم والاستلام بين المدير السابق والمدير الجديد المكلف بحضور اللجنة المكلفة بالإشراف على عملية التسليم والاستلام برئاسة مدير عام مستشفى جالو العام عبد القادر بازاما وعضو المجلس البلدي جالو أحمد سعد ومدير إدارة الخدمات الصحية بالبلدية مفتاح موسى سالم” .

4 نوفمبر، 2023 4:39 م
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