تركيا تسحب سفيرها من تل ابيب

4 نوفمبر، 2023 4:47 م
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أردوغان: التعاون الدولي والإرادة المشتركة ضروريان في مكافحة الإرهاب

أعلنت وزارة الخارجية التركية ،السبت ، استدعاء السفير التركي لدى تل أبيب إلى أنقرة، بناء على عدم استجابة الجانب الإسرائيلي لمطالب وقف إطلاق النار ومواصلته الهجمات على المدنيين.

ويأتي هذا القرار بعد أن شنَّ الرئيس التركي هجوماً حاداً على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبراً أنه المسؤول الأول عن الهجمات ضد غزة، مشيراً إلى أن  الداخل الإسرائيلي يشهد حالياً تصريحات مناهضة له.

وقال الرئيس التركي في تصريحاته أن: “نتنياهو لم يعد شخصاً يمكننا التحدث معه بأي شكل من الأشكال، لقد محوناه وألقيناه جانباً”، كما أشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي  أصبح يثير غضب الشعب الإسرائيلي أيضاً،وفقدَ دعم مواطنيه لذلك “يسعى لحشد دعم للمجازر عبر استخدام تعبيرات دينية”.

4 نوفمبر، 2023 4:47 م
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