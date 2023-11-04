المشير حفتر يبحث مع رؤساء الأركان العمل بالمناطق الحدودية

4 نوفمبر، 2023 10:39 م
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أخبار ليبيا 24

عقد القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، اليوم السبت، اجتماعاً مع رؤساء الأركان ومدراء الإدارات بالقيادة العامة.

وقال مكتب القيادة العامة للقوات المسلحة، اليوم السبت، إن الاجتماع جاء للاطلاع على سير عمل الوحدات العسكرية، بجميع تخصصاتها داخل المدن والمناطق الحدودية.

والأربعاء الماضي، أكد المشير حفتر، خلال افتتاح مؤتمر إعمار درنة، ضرورة أن تحقق المشاريع المستقبلية بدقة فائقة وجودة عالية الأهداف الاستراتيجية، التي تطمح إليها ليبيا، ليس داخل المناطق المتضررة فحسب، ولكن في جميع المدن بأنحاء البلاد.

وقال إن القيادة العامة، ومن واقع مسؤوليتها وواجباتها الوطنية في هذه الظروف الاستثنائية، ستراقب عن قرب سير العمل في جميع مراحله؛ لضمان دقة إنجاز مشاريع إعادة الإعمار، من حيث الجودة والالتزام وفق المعايير العالمية.

4 نوفمبر، 2023 10:39 م
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