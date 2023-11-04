القبض على متهم في واقعة قتل بسبها

4 نوفمبر، 2023 12:10 م
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أخبار ليبيا 24

أفادت مديرية أمن سبها، عن إلقائها القبض على متهم بواقعة خطف شخص من مدينة جادو في عام 2019 وواقعة قتل.

وقالت المديرية في بيان لها أنه في إطار التنسيق الأمني بين مكونات وزارة الداخلية والوحدات العسكرية وبالتعاون مع قوة عمليات الجنوب والذين تمكنوا من ضبط المدعو “م. ي. ع” مواليد 1991 حيث قام بخطف شخص من مدينة جادو في عام  2019 وأيضا يوجد ضده محضر في واقعة قتل المجنى عليه “م. ع أ”.

وتم تسليمه إلى مركز شرطة القرضة بناء على التعميم الصادر بحقه وبتحقيق معه أعترف بما نسب أليه وتم إحالته للنيابة العامة.

4 نوفمبر، 2023 12:10 م
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