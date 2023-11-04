الفهود تتعادل أمام الأنوار ضمن الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم

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انتهى لقاء فريقي التحدي والأنوار التي أقيمت الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وكان فريق التحدي سباقا في التسجيل بهدف أحرزه لاعبه محمد بوراوي في الدقيقة 12، قبل أن يدرك فريق الأنوار التعادل عن طريق لاعبه عزو بنينا من متابعة لركلة جزاء تصدى لها حارس الفهود، لتنتهي المباراة التي أقيمت على ملعب شهداء بنينا بالتعادل بهدف لهدف.

وبذلك نجح فريق الأنوار في اقتناص أول نقطة له في الدوري الممتاز هذا الموسم، حيث سبق له أن خسر أمام الأهلي بنغازي في الجولة الأولى بهدف مقابل خمسة أهداف.

وارتفع رصيد فريق التحدي إلى نقطتين، حيث سبق له أن تعادل في الجولة الافتتاحية أمام فريق المروج بهدف لمثله.