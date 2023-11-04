الفرقة 15 التابعة للجيش السوداني في قبضت قوات الدعم

4 نوفمبر، 2023 4:32 م
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أخبار ليبيا 24

أكدت قوات الدعم السريع سقوط الفرقة 15، التابعة للجيش السوداني بين يديها، معلنةً لسيطرة على ولاية غرب دارفور.

وقالت قوات الدعم السريع في بيانٍ إنها «حررت الفرقة 15 مشاة الجنينة»، وفقَ البيان.

من جهةٍ أخرى… كشفت منظمة الصحة العالمية أن 70 بالمئة من المرافق الصحية في مناطق الصراع بالسودان لا تعمل.

المدير الإقليمي للمنظمة، أحمد المنظري؛ قال «إن المرافق الصحية في المناطق الأخرى تعاني من ضغط كبير بسبب نزوح السكان، وإن 40 مليون شخص في منطقة شرق المتوسط بحاجة للمساعدات»

وفي وقتٍ سابق.. وصل عدد النازحين الذين فروا من الصراع السوداني نحو 5.3 مليون شخص.

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أكد أنّ نحو 5.3 مليون شخص فروا من الحرب في السودان منذ منتصف أبريل الماضي واللجوء إلى الدول المجاورة بحسب المكتب.

4 نوفمبر، 2023 4:32 م
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