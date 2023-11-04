الطوارئ يستخرج “40” رفات متوفي من مقبرة الظهر الحمر لإعادة تنظيم دفنها

أخبار ليبيا 24

قامت الفرقة المساندة للطب الشرعي التابعة لمركز طب الطوارئ والدعم، اليوم السبت، باستخراج 40 رفات متوفي من المقابر الجماعية بمقبرة الظهر الحمر، لإعادة تنظيم دفنها، حيث أن الرفات يعود لضحايا تم دفنهم خلال اليومين الأولين من الكارثة التي اجتاحت المنطقة الشرقية.

ويذكر أن الفرق تقوم باستخراج الرفات ووضعه في أكياس الجثامين وتأكيد العدد الكلي، ومتابعة إجراءات إعادة تنظيم دفنها.

ويشار إلى أن هذه العملية تندرج تحت إشراف ومتابعة النيابة العامة وهيئة البحث عن المفقودين.