الزواوي ينفي الأخبار المتداولة بخصوص وجود ثغرة بشركة المدار على تطبيق “الواتس اب”

4 نوفمبر، 2023 11:07 م
2

أخبار ليبيا 24
 نفى مدير مكتب الإعلام بشركة المدار بالمنطقة الشرقية محمد الزواوي الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تفيد بوجود ثغرة بالشركة تسببت باحتراق عدد من الحسابات بتطبيق الواتس اب.

وقال الزواوي في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم السبت، إن هذه الأخبار عارية عن الصحة جملة وتفصيلاً ومجرد شائعات، مؤكداً أن لا توجد أي مشاكل في منظومة حسابات المدار الجديد فيما يخص تطبيق الواتس اب كما يشاع في بعض صفحات التواصل الاجتماعي غير المهنية.

وطالب الزواوي، وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والمصداقية قبل نشر مثل هذه الأخبار، والحصول على الأخبار من مصادرها الرسمية.

وتداولت عدداً من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده اختراق عدداً من حسابات الأعمال بتطبيق الواتس اب، بينما تحدث آخرون عن تسجيل خروج لحسابات ولم يستطيعوا تسجيل الدخول الا بعد وصول الكود.

4 نوفمبر، 2023 11:07 م
2

المزيد من الأخبار

الطوارئ يستخرج “40” رفات متوفي من مقبرة الظهر الحمر لإعادة تنظيم دفنها

4 نوفمبر، 2023 11:29 م

عون: يمكن لليبيا أن تزود أوروبا بالكهرباء المتجددة

4 نوفمبر، 2023 11:21 م

الوطنية الليبية تتهم “داخلية الدبيبة” بالتواطؤ في إدخال مهاجرين من تونس

4 نوفمبر، 2023 11:12 م

المشير حفتر يبحث مع رؤساء الأركان العمل بالمناطق الحدودية

4 نوفمبر، 2023 10:39 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى