الزواوي ينفي الأخبار المتداولة بخصوص وجود ثغرة بشركة المدار على تطبيق “الواتس اب”

أخبار ليبيا 24

نفى مدير مكتب الإعلام بشركة المدار بالمنطقة الشرقية محمد الزواوي الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تفيد بوجود ثغرة بالشركة تسببت باحتراق عدد من الحسابات بتطبيق الواتس اب.

وقال الزواوي في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم السبت، إن هذه الأخبار عارية عن الصحة جملة وتفصيلاً ومجرد شائعات، مؤكداً أن لا توجد أي مشاكل في منظومة حسابات المدار الجديد فيما يخص تطبيق الواتس اب كما يشاع في بعض صفحات التواصل الاجتماعي غير المهنية.

وطالب الزواوي، وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والمصداقية قبل نشر مثل هذه الأخبار، والحصول على الأخبار من مصادرها الرسمية.

وتداولت عدداً من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده اختراق عدداً من حسابات الأعمال بتطبيق الواتس اب، بينما تحدث آخرون عن تسجيل خروج لحسابات ولم يستطيعوا تسجيل الدخول الا بعد وصول الكود.