الدبيبة: الأدوية ستصل بطلب خاص عبر الهاتف لمرضى الأورام إلى بيوتهم

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قال، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، إن مرضى الأورام السرطانية سيحصلون على العلاج بـ “الهاتف” بداية من العام المقبل، وذلك في كلمة خلال افتتاحه ستة أقسام جديدة في مركز مصراتة الطبي.

وأضاف الدبيبة، إن الحكومة دشنت برامج وطنية طبية، من بينها البرنامج الوطني لزراعة القرنية والقلب والكلي، والمنظومة الوطنية للعلاج، والهيئة الوطنية لمكافحة السرطان.

وقال، “سترون نتائجها قريبًا، مع بداية العام القادم.. كل مريض من مرضى الأورام سيصل الدواء إلى بيته بالتليفون بطلب خاص”.

وذكر رئيس حكومة الوحدة، أن الحكومة اتخذت خطوات أساسية في توطين العلاج بالداخل، ورفع كفاءة المرافق الصحية، لإصلاح القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن القطاع شهد إهمالًا طويلًا وفسادًا كبيرًا على مر العقود ما دفع الليبيين للعلاج بالخارج.

وقال، “كل يوم سننشئ مرفقا طبيًا جديدًا في كل قرية وكل حي، لتقديم الرعاية الصحية اللائقة”.

واستعرض الدبيبة أعمال الصيانة التي نفذتها الحكومة لعدد من المستشفيات المركزية والمراكز الصحية بعدد من المدن.