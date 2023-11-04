البرلمان العربي يطالب بتحقيق دولي في جرائم الاحتلال بقطاع غزة

قدم البرلمان العربي اليوم السبت خطابا رسميا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة بدعم ومساندة دول كبرى.

وطالب البرلمان بمحاسبة إسرائيل على حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها بحق الفلسطينيين ليلاً ونهاراً، حتىتجاوز عدد الشهداء منذ بدء هذه الحرب الدموية 10 آلاف شهيد، وأكثر من 32 ألف جريح، في جريمة حربمكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية يجرمها ويحرمها القانون الدولي والإنساني وكل معاهدات حقوق الإنسان،وانتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف المتعلقة بمعاملة المدنيين وقت الحرب.

وقال البرلمان العربي في خطابه ، أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة، هي حرب إبادة جماعية تمارسها القوة القائمة بالاحتلال بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، منتقدا الصمت الدوليالمخزي وعدم محاسبة الجناة على جرائمهم، ما يعد تحديا سافر لكل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.