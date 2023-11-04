الانطلاق خلال أسبوع.. ناسا تعلن عن خدمة البث المباشر المجانية “NASA Plus”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، اليوم، عن إطلاق خدمة بث جديدة تسمى/ NASA Plus/ ، والتي من المقرر في الأسبوع المقبل أن تصل إلى معظم المنصات الرئيسية وهي مجانية، ودون أي متطلبات اشتراك.

ووفقا لبيان صادر من ناسا ، تأمل الوكالة تجديد وجودها عبر شبكة الإنترنت إلى ما هو أبعد من مجرد خدمة البث المتلفزة الحالية التابعة لها وقناتها عبر يوتيوب بإضافة محتوى أصلي جديد “يعد بوضع الكون في متناول يدك”، مشيرا إلى أن خدمة البث NASA Plus متاحة مجانا عبر معظم المنصات الرئيسية من خلال تطبيق NASA عبر الهواتف المحمولة العاملة بنظامي التشغيل أندرويد و iOS والحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية.

وأضاف البيان:”تحافظ خدمة البث على تقليد قناة ناسا المتلفزة من حيث التغطية المباشرة الحائزة على جائزة إيمي، مثل هبوط مهمة الكويكب OSIRIS-REx في شهر سبتمبر”.

ويستطيع المستخدمون الوصول إلى الخدمة عبر مشغلات البث، مثل Roku و Apple TV و Fire TV؛ وكذلك عبر متصفحات الويب لأجهزة الحواسيب المكتبية والأجهزة المحمولة.

ويدمج الموقع خدمات ناسا الموجودة سابقا، مثل مركزها باللغة الإسبانية NASA en Espa?ol، ومحتوى الأطفال، مثل سلسلة الرسوم المتحركة التي تدور حول مركبة لوسي الفضائية التابعة لناسا، التي تستكشف كويكبات طروادة عبر كوكب المشتري.

وتعد خدمة البث بمنزلة المكان الجديد للأفلام الوثائقية السابقة والمستقبلية لوكالة الفضاء، مثل “The Color of Space” الذي يحكي القصص الملهمة لرواد الفضاء السود التابعين لناسا، والذي عرض في عام 2022 للمرة الأولى.

وقال مارك إيتكيند، المدير المساعد لمكتب الاتصالات التابع لناسا، “يساعد حضورنا الرقمي في سرد القصص بشكل أفضل حول كيفية استكشاف الوكالة للمجهول في الهواء والفضاء، ويلهم من خلال الاكتشاف، ويبتكر لصالح البشرية”.

من جهته قال جيف سيتون، كبير مسؤولي المعلومات في ناسا: “هدف الوكالة تتمثل في رؤيتنا في إلهام البشرية من خلال تجربة الويب الموحدة والعالمية”.

وتخطط وكالة الفضاء الأمريكية لإدماج المزيد من مواقعها المنفصلة ومكتبات الوسائط المتعددة تدريجيا في NASA Plus للحصول على تجربة مشاهدة مثيرة وتعليمية ، ويعني هذا توفر المحتوى من جميع المؤسسات البحثية التابعة للوكالة في مكان واحد.