الأردن: يدعو العرب للضغط على المجتمع الدولي لوقف العدوان على غزة

4 نوفمبر، 2023 4:35 م
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أخبار ليبيا 24

جدّد ملك الأردن عبد الله الثاني، مطالبتهُ الدول العربية للضغط على المجتمع الدولي والقوى الدولية الفاعلة؛ لوقف الحرب على غزة.

وبحسب الديوان الملكي، دعا الملك الأردني إلى الإسراع في إدخال المساعدات إلى القطاع وإدانة المجازر المرتكبة بحق المدنيين الأبرياء في قطاع غزة.

وفيما سبق… قرر أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، اليوم، استدعاء السفير الأردني لدى إسرائيل إلى عمان فورا.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن القرار جاء تعبيرا عن موقف الأردن الرافض والمدين للحرب الإسرائيلية المستعرة على قطاع غزة، والتي تقتل الأبرياء، وتسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة، وتحمل احتمالات خطرة لتوسعها، ما سيهدد أمن المنطقة كلها، والأمن والسلم الدوليين.

كما وجه الصفدي الدائرة المعنية في وزارة الخارجية الأردنية بإبلاغ وزارة الخارجية الإسرائيلية بعدم إعادة سفيرها الذي كان غادر الأردن سابقا.

4 نوفمبر، 2023 4:35 م
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