الأخضر يحقق فوزه الأول في الدوري

حقق فريق الأخضر أول فوز له في مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، على حساب الصداقة بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جرت بين الفريقين على ملعب شيخ الشهداء عصر اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى للدوري الليبي الممتاز .

انتهى الشوط الأول من مباراة الأخضر والصداقة بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني تمكن عبدالله عبدالرحيم من إحراز هدف المباراة الوحيد، ليحصل الأخضر على ثلاث نقاط ثمينة رفع بها رصيده إلى أربع نقاط ، حيث سبق له الحصول على نقطة من التعادل مع النصر في مباراة الفريقين بالجولة الأولى من الدوري الليبي .