اعتدال درجات الحرارة في مناطق شمال غرب البلاد

4 نوفمبر، 2023 9:29 ص
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أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم السبت، اعتدال نسبي في درجات الحرارة على شمال غرب ليبيا مع تكاثر للسحب، بينما تكون فوق معدلاتها على باقي المناطق مع رياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق الشمال الشرقي.

وبحسب نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز تكون السماء في راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة قليلة السحب تتكاثر أحياناً.

والرياح شمالية غربية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (25– 30)مْ، وتسجل ارتفاع تدريجي من يوم الغد.

بينما في الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، مع ظهور ضباب هذه الليلة وخلال الصباح الباكر ليوم الغد على مرتفعات الجبل الأخضر.

والرياح جنوبية فجنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، وهبوط الرؤية الأفقية أحياناً تتحول في المساء إلى شمالية غربية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (30–35)مْ ، وتتراجع بدايةً من مساء اليوم.

وفي الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة تكون السماء صافية، والرياح جنوبية شرقية فجنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (30– 34)مْ.

وأيضا في الواحات – السرير- تازربو- الكفرة تكون حالة السماء صافية، والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (30-34)مْ.

4 نوفمبر، 2023 9:29 ص
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