إسرائيل تقصف جنوب لبنان

أخبار ليبيا 24

نفذ الاحتلال الإسرائيلي قصفًا على مناطق تلة العويضة بين كفركلا وعديسة وديرميماس، وبلدة حولا في الجنوب اللبناني، دون وجود أي معلومات إضافية، بحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وفي وقتٍ سابق… قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إن بلادهُ «تتخذ وضعاً دفاعياً على الجبهة اللبنانية» على حد قوله

وأضاف المسؤول الإسرائيلي في تصريحات صحفية: «بعد يوم واحد من القضاء على حماس ستطبق إسرائيل الدروس المستفادة» على مقاتلي حزب الله اللبناني» على حد تعبيره

وفي وقتٍ سابق.. استهدف حزب الله اللبناني، اليوم الإثنين، التجهيزات الفنية لموقع رأس الناقورة البحري الإسرائيلي.

حزب الله اللبناني، وفي بيان له أكد أنّ قواته «استهدفت الموقع بالصواريخ الموجهة وحققت فيها إصابات مباشرة، إلى جانب استهداف موقع بياض بليدا الإسرائيلي وتجهيزاته الفنية والتجسسية» بحسب بيان الحزب.