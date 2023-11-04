أهالي الحميضة يطالبون بميزانية طارئة

4 نوفمبر، 2023 4:53 م
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في وقفة احتجاجية ،طالب أهالي حي الحميضة بمدينة بنغازي في بيان اليوم السبت، بميزانية طارئة لحل مشاكل البنية التحتية التي يعاني منها سكان الحي.

و قال السكان في البيان” أنّه في الوقت الذي نثمن فيه الجهود المبذولة من لجنـة إعمار مدينة بنغازي، من تطوير وصيانة للبنى التحتية في عديد المناطق بما في ذلك العمارات السكنية، ولكن منذ بناء عمارات المنطقة لم تحظ بأيصيانة إسوة بباقي المناطق”.

ودعا السكان، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، و المشير خليفة حفتر ، ورئيس الحكومة الليبية أسامة حماد،ورئيس لجنة إعمار بنغازي حاتم العريبي، بالاهتمام بحي الحميضة الذي يحتاج إلى صيانة طارئة، بمــا فـي ذلك مشاكل على مستوى البنى التحتية والعمارات  والصرف الصحي والكهربـاء والطرق والرصف والحدائق.

4 نوفمبر، 2023 4:53 م
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