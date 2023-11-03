ضمن الجولة الثانية من دوري كرة القدم.. الأهلي طرابلس يتعادل أمام الأولمبي

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تعادل فريق الأهلي طرابلس والأولمبي دون أهداف في اللقاء الذي جمعهما على أرضية ملعب الزاوية ضمن الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

وانتهى لقاء الأهلي طرابلس والأولمبي بنتيجة التعادل السلبي، ليضيف كل فريق نقطة في رصيده ويصبح رصيد الأهلي طرابلس أربع نقاط ورصيد الأولمبي نقطتين.

في حين انتهى لقاء الاتحاد والخمس بهدف مقابل هدف، وكان الاتحاد سباقا بالتسجيل عبر مهاجمه الدومنيكي رييس في الدقيقة الثالثة من زمن اللقاء، ونجح الخمس في تسجيل التعادل عبر لاعبه، محمد عياد.

وبهذا التعادل الإيجابي يصبح رصيد الخمس أربع نقاط، فيما بقي الاتحاد من دون نقاط بسبب تنفيذ عقوبة الخصم من النقاط المفروضة عليه من قبل اتحاد الكرة نهاية الموسم الكروي الماضي.

أما المباراة الثالثة فأقيمت على ملعب الشموع وأسفرت عن حصول فريق أساريا على ثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه على فريق السويحلي في ملعبه بهدفين مقابل هدف.

وأحرز هدفي فريق أساريا الثنائي المغربي زهير أوشن وياسين لكحل، فيما أ حرز هدف السويحلي محمود بن والي.