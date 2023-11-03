يونيسف تشرع في إنشاء مراكز صديقة للأطفال والشباب في الجنوب

أخبار ليبيا 24

تعمل منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف، بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، على إنشاء مراكز صديقة للأطفال والشباب في المنطقة الجنوبية.

وقالت يونيسف في بيان لها أن ذلك يأتي كجزء من جهود الاتحاد الأوروبي، وتحت إطار مشروع “بلديتي”، إذ بدأت يونيسف البناء في أوباري وغات، لتوفير أماكن بيئية آمنة ومحفزة ومثرية يستفيد منها أكثر من 2700 طفل و700 يافع ويافعة في كل بلدية.

وأشار البيان إلى أن هذه المساحات ستكون مراكز للتعلم والإبداع والمشاركة المجتمعية، لتعزيز مستقبل سبعة آلاف طفل وطفلة وشاب وشابة في جنوب ليبيا.