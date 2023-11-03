وزير الخارجية بالحكومة الليبية يلتقي وفد الشركات التونسية المشاركة في المؤتمر الدولي لإعمار مدينة درنة

3 نوفمبر، 2023 11:25 م
1

استقبل الجمعة ،وزير الخارجية بالحكومة  الليبية “عبدالهادي الحويج وفداً تونسياً  يتكون من 65 شخصايمثلون 36 شركة متخصصة في مختلف المجالات والتخصصات.

وعبر الوزير عن تقديره واعتزازه  للمشاركة التونسية الوازنة، حيث اللقاء مناسبة لشكر الشركات التونسية على هذه المشاركة الوازنة مبديا إعجابه بالعرض الذي قدمته هذه الشركات.

وقال الحويج في كلمته إننا وتونس شعب واحد في دولتين، تونس تمثل أهمية كدولة جوار لليبيا وإننا معنيون بتعزيز العلاقة والشراكة الليبية التونسية في مختلف المجالات من بينها الأقتصادية والتجارية”.

وحث الوزير على ضرورة توطين الشركات التونسية والعمالة التونسية  في البلاد الليبية، معرباً عن أمله في فتح خط بحري مباشر يربط ميناء جرجيس بميناء مدينة بنغازي البحري، ومؤكدا على أهمية تفعيل وتطوير الشراكة بين البلدين وتغيير النظرة النمطية السالبة حول ليبيا بأنها تعيش أوضاعاً غير مستقرة، وأن الأشقاء في تونس مرحب بهم للعمل والتعاون في كافة المجالات الأقتصادية والتجارية والصناعية والتقنية والمعلوماتية.

3 نوفمبر، 2023 11:25 م
1

المزيد من الأخبار

شركة الكهرباء توزع سيارات خدمية جديدة على الإدارات الفنية للصيانة

3 نوفمبر، 2023 11:01 م
وكالة أخبار ليبيا 24

وصول شحنات كهربائية جديدة للمحطات

3 نوفمبر، 2023 10:58 م

ضبط 4 متهمين بالقتل والحرابة في الزاوية والعجيلات ومقتل 3 آخرين

3 نوفمبر، 2023 10:46 م

الدبيبة يشارك في مسيرة داعمة لغزة بمصراتة 

3 نوفمبر، 2023 10:28 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى