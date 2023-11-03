وزير الخارجية بالحكومة الليبية يلتقي وفد الشركات التونسية المشاركة في المؤتمر الدولي لإعمار مدينة درنة

استقبل الجمعة ،وزير الخارجية بالحكومة الليبية “عبدالهادي الحويج “ وفداً تونسياً يتكون من 65 شخصايمثلون 36 شركة متخصصة في مختلف المجالات والتخصصات.

وعبر الوزير عن تقديره واعتزازه للمشاركة التونسية الوازنة، حيث اللقاء مناسبة لشكر الشركات التونسية على هذه المشاركة الوازنة مبديا إعجابه بالعرض الذي قدمته هذه الشركات.

وقال الحويج في كلمته “ إننا وتونس شعب واحد في دولتين، تونس تمثل أهمية كدولة جوار لليبيا وإننا معنيون بتعزيز العلاقة والشراكة الليبية التونسية في مختلف المجالات من بينها الأقتصادية والتجارية”.

وحث الوزير على ضرورة توطين الشركات التونسية والعمالة التونسية في البلاد الليبية، معرباً عن أمله في فتح خط بحري مباشر يربط ميناء جرجيس بميناء مدينة بنغازي البحري، ومؤكدا على أهمية تفعيل وتطوير الشراكة بين البلدين وتغيير النظرة النمطية السالبة حول ليبيا بأنها تعيش أوضاعاً غير مستقرة، وأن الأشقاء في تونس مرحب بهم للعمل والتعاون في كافة المجالات الأقتصادية والتجارية والصناعية والتقنية والمعلوماتية.