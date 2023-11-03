مجلس الأمن يدعم خطة باتيلي في ليبيا

3 نوفمبر، 2023 10:08 م
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أخبار ليبيا 24

جدد مجلس الأمن الدولي، في بيان له اليوم الجمعة، دعمه لخطة عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، مؤكد أنه يدعم استكمال البناء على الاتفاق السياسي، وخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، وقوانين اللجنة 6+6 المتعلقة بالانتخابات.

ورحب المجلس بالدعم المقدم من الأمم المتحدة لمفوضية الانتخابات الليبية، مؤكدا أنه يشجع على مواصلة دعمها لتتمكن من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية في كامل ربوع ليبيا.

وطالب مجلس الأمن المؤسسات السياسية الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين بحل المسائل الخلافية على الصعيد السياسي، فيما يخص الانتخابات في أقرب وقت، داعيا إلى دعم خطة باتيلي للبدء في مفاوضات يقودها الليبيون تهدف لتشكيل حكومة واحدة تحكم ليبيا كافة.

3 نوفمبر، 2023 10:08 م
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