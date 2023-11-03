مجلس الأمن يجدد التزامه بدعم عملية سياسية شاملة يقودها الليبيون 

أخبارليبيا24

جدد مجلس الأمن التزامه القوي بعملية سياسية شاملة للجميع يقودها الليبيون ويتولون زمامها وتيسرها الأمم المتحدة وبدعمها المجتمع الدولي.

وشدد المجلس في جلسته في 30 أكتوبر المنصرم على ضرورة أن ترتكز هذه الانتخابات على القوانين الانتخابية المحدثة التي وافقت عليهما لجنة 6+6.

وأوضح المجلس أن القوانين الانتخابية ستمكن من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة للجميع في أنحاء ليبيا في أقرب وقت ممكن.

ولفت مجلس الأمن إلى أن تنفيذ قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يتطلب التزام جميع الأطراف وإيجاد تسوية سياسية بشأن المسائل الخلافية المعلقة على الصعيد السياسي فيما يتصل بالانتخابات.

وأفاد المجلس أن جميع أصحاب المصلحة الليبيين قدموا في السابق ضمانات قوية لدعم واحترام استقلال العملية الانتخابية ونزاهتها، وكذلك نتائج الانتخابات.

ودعا مجلس الأمن جميع أصحاب المصلحة إلى التمسك بهذه الضمانات، داعيًا كذلك جميع أصحاب المصلحة إلى مضاعفة جهودهم لتسوية المسائل الخلافية السياسية المعلقة المتصلة بالانتخابات من خلال حوار تيسره الأمم المتحدة.

وأعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء الوضع الأمني في ليبيا، ولا سيما الاشتباكات العنيفة بين الجماعات المسلحة في منطقة طرابلس في 14 أغسطس 2023 مما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية.

وشدد على أهمية الجهود المبكرة لمنع نشوب النزاعات، داعيًا جميع الأطراف إلى إحراز تقدم على المسارين السياسي والأمني، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وحث المجلس جميع الجهات الفاعلة على الامتناع عن استخدام الخطاب التحريضي وخطاب الكراهية والمعلومات المغلوطة والمعلومات المضللة التي يمكن أن تقود إلى المزيد من الانقسامات في أوساط الليبيين، وتقوض العملية السياسية.