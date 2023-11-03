لجنة الصحة بالنواب تبحث نقص الأدوية وتأخر مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة

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بحث رئيس لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب، الدكتور نصر الدين مهنى، مشاكل النقص الحاد في الأدوية وتأخر صرف مرتبات بعض العناصر الطبية والطبية المساعدة والعناصر الأجنبية وعدم صرف بند التحسين والتطوير للمستشفيات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس اللجنة، أمس الخميس، بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي مع عدد من مديري المستشفيات.

وبحسب بيان الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، يأتي ذلك في إطار متابعة لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب لوزارة الصحة والمرافق التابعة لها.