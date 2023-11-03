ضبط 4 متهمين بالقتل والحرابة في الزاوية والعجيلات ومقتل 3 آخرين

أخبار ليبيا 24

أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار عدد من مرتكبي جرائم القتل والحرابة في مدينتي العجيلات والزاوية ومحيطهما، حيث شهدت المدينتين انفلاتا أمنيا خلال الفترة السابقة.

وذكر المكتب الإعلامي للنائب العام في بيان اليوم الجمعة، إنه تنفيذ لأمر الضبط والإحضار سالف الذكر، باشر مأمور الضبط القضائي مهامه بحثا عن المتهمين الذين أَسْرفوا في قتل الناس؛ وافتكاك أموالهم عُنوة.

وأكد المكتب أن مساعى الاجهزة العدلية كُلّلت بالنجاح، بعد أن حددت مكان وجود سبعة متهمين، وبعد أن تحركت مجموعة أمنية لضبطهم جرى توقيف أربعة منهم؛ وتوفي الثلاثة الآخرين، نتيجة استعمالهم لأسلحة نارية، وظفوها لمنع إنفاذ تدبير القبض عليهم.

وتولت النيابة العامة بحث الاضطراب الذي صاحب إجراء القبض؛ وتقصي الظروف التي استدعت اللجوء إلى القوة والأسلحة؛ ووجهت باستيفاء إجراءات الاستدلال في مواجهة بقية المقبوض عليهم.