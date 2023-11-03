شركة الكهرباء توزع سيارات خدمية جديدة على الإدارات الفنية للصيانة

3 نوفمبر، 2023 11:01 م
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أخبار ليبيا 24

أعلنت شركة الكهرباء الليبية اليوم الجمعة، عن توزيع سيارات خدمية جديدة على الإدارات الفنية للصيانة، بغية التمكن مـن الاستجابة السريعة لبلاغات المواطنين.

وقالت الشركة في بيان إن مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء أعطى تعليماته بتوريد دفعتين من السيارات الخدمية لتوزيعها على الإدارات الفنية للصيانة.

وأشارت الشركة في بيانها إلى أن دفعات أخرى من السيارات سوف تورد تباعاً لتلبية كامل احتياجات فرق الصيانة والإدارات المختصة داخل الشركة.

3 نوفمبر، 2023 11:01 م
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