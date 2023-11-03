شركة الكهرباء تواصل صيانة الشبكة في درنة

أخبار ليبيا 24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، إجراء أعمال صيانة واسعة للشبكة في مدينة درنة المنكوبة جراء الفيضانات التي ضربت شرق البلاد في العاشر من سبتمبر الماضي مخلفة أضرارا مادية وبشرية فادحة.

وبحسب بيان الشركة، أجرت الفرق الفنية التابعة لإدارة توزيع درنة والجبل الأخضر اختبارات لكوابل ضغط عالٍ ومنخفض بمواقع متفرقة وسط المدينة بباب طبرق وشيحا.

وقامت الفرق بالكشف على صناديق رئيسية واختبار كوابل لمجموعة خروجات بشارع رافع الأنصاري ومحيط مجمع المحاكم لتجهيزها وشحنها لتأمين التغذية الكهربائية.

كما شملت الأعمال كذلك الكشف واختبار وعمل وصلات لكوابل تغذي صناديق رئيسية بمنتصف شارع الحبس والفنار بواسطة فرقتي توزيع درنة وخدمات المستهلكين.