رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالنواب يلتقي السفير الروسي في ليبيا

3 نوفمبر، 2023 10:16 م
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التقى رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب زايد هدية بمقر ديوان المجلس في بنغازي الخميس،سفير جمهورية روسيا الاتحادية “حيدر اغانين”.

وبحث اللقاء آخر المستجدات السياسية في البلاد، والقوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب المُنجزة من قبل لجنة (6+6 بالإضافة إلى سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لا سيما في الجانب التشريعي.

كما تناول اللقاء دور روسيا في مجلس الأمن، فيما يتعلق بالتعامل مع القضية الليبية، والعمل على استكمال التوافقات بين مجلسي النواب والدولة، واستكمال الخطوات التي تسبق إجراء العملية الانتخابية، والتي من ضمنها تشكيل حكومة موحدة للإشراف على إجراء الانتخابات القادمة.

3 نوفمبر، 2023 10:16 م
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