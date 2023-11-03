حجم الإنفاق العام في ليبيا خلال تسعة أشهر من عام 2023

3 نوفمبر، 2023 7:55 ص
0

أخبار ليبيا 24

بلغ حجم الإنفاق العام في ليبيا، 76.8 مليار دينار ليبي خلال تسعة أشهر من العام 2023، وفق بيان لمصرف ليبيا المركزي.

وأوضح المصرف، في البيان الشهري للإيراد والإنفاق العام، الفترة الممتدة من 2023/01/01 حتى 2023/09/30، أن حجم الإنفاق تمثّل في، الباب الأول (مرتبات): 38.8 مليار والباب الثاني (نفقات تسييرية): 6.4 مليار.

كما أوضح، أن الإنفاق تمثّل كذلك في، الباب الثالث (التنمية): 3.0 مليار، والباب الرابع (الدعم): 15.4 مليار، والباب الخامس (طوارئ): 0، وترتيبات مالية للمؤسسة النفط: 8.7 مليار، إضافة ترتيبات مالية لشركة الكهرباء: 4.5 مليار.

الوسوم
3 نوفمبر، 2023 7:55 ص
0

المزيد من الأخبار

تقلبات جوية ورياح مثيرة للأتربة والغبار بمناطق شمال غرب ليبيا

3 نوفمبر، 2023 9:17 ص

النفط يتجه لتكبد خسائر للأسبوع الثاني مع انحسار المخاوف في الشرق الأوسط

3 نوفمبر، 2023 8:30 ص

المشاركون بمؤتمر إعادة الإعمار: ما شهدناه من أمن ونظام يمثل حافزا لعمل الشركات الدولية

3 نوفمبر، 2023 8:13 ص
مجلس الأمن

مجلس الأمن يجدد التزامه بدعم عملية سياسية شاملة يقودها الليبيون 

3 نوفمبر، 2023 1:59 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى