حجم الإنفاق العام في ليبيا خلال تسعة أشهر من عام 2023

أخبار ليبيا 24

بلغ حجم الإنفاق العام في ليبيا، 76.8 مليار دينار ليبي خلال تسعة أشهر من العام 2023، وفق بيان لمصرف ليبيا المركزي.

وأوضح المصرف، في البيان الشهري للإيراد والإنفاق العام، الفترة الممتدة من 2023/01/01 حتى 2023/09/30، أن حجم الإنفاق تمثّل في، الباب الأول (مرتبات): 38.8 مليار والباب الثاني (نفقات تسييرية): 6.4 مليار.

كما أوضح، أن الإنفاق تمثّل كذلك في، الباب الثالث (التنمية): 3.0 مليار، والباب الرابع (الدعم): 15.4 مليار، والباب الخامس (طوارئ): 0، وترتيبات مالية للمؤسسة النفط: 8.7 مليار، إضافة ترتيبات مالية لشركة الكهرباء: 4.5 مليار.