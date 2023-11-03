تقلبات جوية ورياح مثيرة للأتربة والغبار بمناطق شمال غرب ليبيا

أخبار ليبيا 24

تمر مناطق الشمال الغربي لليبيا، اليوم الجمعة، بتقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وفق ما ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية. وتتجاوز درجات حرارة معدلاتها الفصلية لهذا الشهر على معظم مناطق البلاد.

ومن المتوقع أن تشهد المنطقة الممتدة من راس اجدير وحتى سرت وسهل الجفارة والجبل الغربي سقوط أمطار خفيفة يوم السبت.

والرياح في تلك المنطقة جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على أغلب المناطق، مما تسبب في هبوط الرؤية الأفقية، تتحول يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى، تتراوح ما بين (32– 37) مئوية، بينما تسجل تراجعا ملحوظا يوم الغد.

وحالة السماء في المنطقة الممتدة من الخليج إلى سهل بنغازي حتى أمساعد، صافية إلى قليلة السحب. والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى نشطة أحيانا تتغير تدريجيا من مساء السبت إلى شمالية غربية معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (31–36) مئوية.

وفي الجفرة وسبها وغـات وغدامس والحمادة، حالة السماء صافية. والرياح، جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون على غدامس والحمادة جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة هذا اليوم وتتحول تدريجيا من يوم السبت إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى، تتراوح ما بين (30– 35) مئوية. أما في الواحات والسرير وتازربو والكفرة، فحالة السماء صافية. والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى ما بين (30-33) مئوية.