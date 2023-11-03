تقرير: الاحتباس الحراري يصل إلى عتبة 1.5 درجة مئوية هذا العقد

أخبار ليبيا 24

يتسارع التغير المناخي وسيتجاوز العالم عتبة الاحتراز البالغة 1.5 درجة مئوية هذا العقد، وفقًا لبحث نشر يوم الخميس، والذي قال العلماء إنه يجب أن يدق ناقوس الخطر في محادثات المناخ هذا العام.

ويأتي التقرير الجديد بعد أشهر من الصدمات المناخية القاسية في جميع أنحاء العالم، من موجات الحر في الصين إلى الفيضانات الشديدة في ليبيا، ومن المتوقع أن يكون عام 2023 هو العام الأكثر دفئًا على الإطلاق.

وتعهدت الدول في اتفاقية باريس لعام 2015 بالحفاظ على ظاهرة الاحتباس الحراري في حدود 1.5 درجة مئوية فوق درجات حرارة ما قبل الصناعة. لكن الورقة الجديدة التي أعدها فريق من العلماء، بما في ذلك من وكالة ناسا وجامعة كولومبيا، تضيف إلى الأدلة التي تشير إلى أن هذا الهدف بعيد المنال بالفعل.

وتتصور معظم سيناريوهات الانبعاثات في إطار الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة، أن العالم سيتجاوز 1.5 درجة مئوية خلال ثلاثينيات القرن الحالي.

وارتفعت حرارة العالم بالفعل بنحو 1.2 درجة مئوية أعلى من درجات حرارة ما قبل الصناعة.

وستجتمع الدول، في وقت لاحق من هذا الشهر في دبي، لحضور قمة المناخ السنوية التي تعقدها الأمم المتحدة لمناقشة جهود السياسة العالمية لكبح انبعاثات الغازات الدفيئة.