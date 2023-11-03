تعرف على صادرات ميناء الحريقة النفطي خلال شهر أكتوبر الماضي 

أخبارليبيا24 – خاص

بلغت صادرات ميناء الحريقة النفطي في طبرق والتابع لشركة الخليج العربي للنفط خلال شهر أكتوبر الماضي 5 مليون برميل من النفط الخام أربعة منها إلى الصين.

الناقلة الأولى ( نوردك سبيس ) شحنت مليون برميل إلى الصين، والناقلة الثانية (ايكو اسيانو سي أي ) شحنت مليون برميل إلى الصين.

وشحنت الناقلة الثالثة ( مارلين سيردينيا ) مليون برميل إلى الصين، فيما كانت الناقلة الرابعة ( افرو ديتي ) شحنت مليون برميل إلى جبل طارق، أما الناقلة الخامسة (دلتا كوماندر) شحنت مليون برميل إلى الصين.

يشار أن ميناء الحريقة النفطي يعتبر من أهم الموانئ النفطية في ليبيا لموقعه الجغرافي داخل خليح محمي من العوامل الطبيعية وقد افتتحه الملك ادريس عام 1967.