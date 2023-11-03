بعد حادثة الانفجار.. عميد بلدية زليتن يدعو لإخراج مخازن الأسلحة لخارج الأحياء السكنية

أخبار ليبيا 24

دعا، عميد بلدية زليتن مفتاح احمادي، إلى إخراج جميع مخازن الأسلحة من خارج المدن والأحياء السكنية، حتى لا تتكرر حادثة الانفجار التي حدثت بزليتن اليومين الماضيين.

وقال احمادي، في تصريح، “ندعو جميع بأخذ العبرة مما حدث وندعو جميع التشكيلات والجهات الأمنية بإخراج مخازن الأسلحة سواء في زليتن وكل المدن، خارج الأحياء السكنية”.

وأكد احمادي، أن الوضع في زليتن طبيعي ونحمد الله على السلامة ونأمل أن يكون ما حدث عبرة للجميع. وقال حمادي إنّه تمّ تشكيل لجنة لحصر الأضرار وسيتم إحالتها للحكومة.

ووقع انفجار بمخزن للذخيرة، الأربعاء، بأحد المقار العسكرية بمدينة زليتن غرب ليبيا. وبدأ، فريق أمني، الخميس، بعمليات مسح وتمشيط الأماكن المجاورة لانفجار مخزن الأسلحة في زليتن وانتشال المخلفات.

وقالت، وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، إن فرق من مكتب التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات التابع لإدارة الشؤون الفنية بجهاز المباحث الجنائية وفريق آخر تابع لفرع جهاز المباحث الجنائية (الوسطى) باشرت بعمليات مسح وتمشيط الأماكن المجاورة للانفجار وانتشال المخلفات.

وذكرت الوزارة، أن الفرق بدأت بالتنسيق مع الغرفة المشكلة، لاستقبال البلاغات من قبل مراكز الشرطة والمواطنين، حفاظًا على السلامة.

وقال، جهاز الإسعاف والطوارئ، إنّه تمّ رفع درجة الاستعداد وتوجيه كل فرق الطوارئ بالمدينة وإعلان الاستعداد للفرق بالمدن المجاورة.

وأضاف، أن الانفجار تسبب في تضرر بعض المنازل واشتعال النيران بها، دون وجود إصابات بشرية عدا حالة اختناق واحدة.