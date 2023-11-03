انتشال جثمان وكيس أشلاء بشرية من وادي اللوقي شرق درنة 

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كشف مركز طب الطوارئ والدعم أن فرقة المركز انتشلت جثمان وكيس أشلاء بشرية من وادي اللوقي شرق مدينة درنة، من ضحايا كارثة فيضانات المنطقة الشرقية.

وأضاف المركز أن الفرقة السادسة عشر “فرقة الغواصين” تمكنت من انتشال الجثمان والأشلاء بالتعاون كتيبة التوحيد والقوات الخاصة البحرية (الضفادع البشرية).

وأشار مركز طب الطوارئ والدعم إلى أنه تم نقل أكياس الأشلاء لمستشفى الوحدة الجراحي لإتمام إجراءات الدفن.

وكان مركز طب الطوارئ والدعم أكد أن فرقة المركز تمكنت من انتشال ثلاثة أكياس أشلاء بشرية من ضحايا الفيضانات خلال يومين في ضواحي درنة.

وأوضح المركز أن الأشلاء انتشلت من وادي أم البركات شرق مدينة درنة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأضاف المركز أن انتشال الأشلاء تم من قبل الفرقة السادسة عشر “فرقة الغواصين” وتم هذا العمل بتعاون كتيبة التوحيد والقوات الخاصة البحرية (الضفادع البشرية).

وأشار المركز إلى أنه تم نقل أكياس الأشلاء لمستشفى الوحدة الجراحي لإتمام إجراءات الدفن