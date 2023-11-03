الوطنية للنفط: انتاج النفط الخام مليون و 206 ألف برميل خلال 24 ساعة الماضية
أخبارليبيا24
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الجمعة، أن إنتاج النفط الخام بلغ مليون و 206 ألف برميل خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط عبر حسابها على “فيسبوك” إلى أن إنتاج المكثفات بلغ 52 ألف برميل، عن نفس الفترة.
وكانت لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب، ناقشت الأربعاء، دعم المؤسسة الوطنية للنفط والخطط الموضوعة من أجل زيادة الإنتاج. وتطرقت اللجنة خلال اجتماع مع المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي لمناقشة إلى تقديرات الإنتاج للعام 2024.م، والإيرادات المالية المتوقعة لذات العام.
واستعرضت لجنة التخطيط خلال الاجتماع إعداد مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2024.م بالإضافة إلى خطط تطوير القطاع النفطي.