الوطنية للنفط: انتاج النفط الخام مليون و 206 ألف برميل خلال 24 ساعة الماضية

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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الجمعة، أن إنتاج النفط الخام بلغ مليون و 206 ألف برميل خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط عبر حسابها على “فيسبوك” إلى أن إنتاج المكثفات بلغ 52 ألف برميل، عن نفس الفترة.