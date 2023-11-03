الوحدة الوطنية: 84 مليار دينار إجمالي النفقات من يناير إلى سبتمبر 2023 

3 نوفمبر، 2023 9:19 م
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منظومة المرتبات في ليبيا

أخبارليبيا24 

أكدت حكومة الوحدة الوطنية أن إجمالي النفقات المالية العامة للحكومة بلغ خلال الفترة الممتدة من شهر يناير حتى سبتمبر من العام الجاري، نحو 84 مليار دينار. 

وأضافت الحكومة نقلا عن منصة حكومتنا عبر حسابها على “فيسبوك” أن 43.3 مليارا أنفقت على باب المرتبات وما في حكمها. 

وذكرت أن نفقات التسيير والتجهيز والتشغيل بلغت 7.1 مليارات دينار، ونفقات الدعم بلغت 17.2 مليار دينار. 

وأوضحت أن نفقات الترتيبات المالية الاستثنائية لمؤسسة النفط بلغت 8.7 مليارات دينار، في حين بلغت نفقات الترتيبات المالية الاستثنائية لشركة الكهرباء 4.4 مليارات دينار. 

وأشارت حكومة الوحدة الوطنية إلى أن إجمالي الإيرادات المالية بلغت 87.9 مليارات دينار. 

3 نوفمبر، 2023 9:19 م
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