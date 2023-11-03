الهجرة الدولية: إجمالي المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا 704 آلاف و369 شخصًا 

أخبارليبيا24

قالت منظمة الهجرة الدولية، إن إجمالي عدد المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا بلغ 704 آلاف و369 شخصاً.

وأوضحت المنظمة في تقرير صدر اليوم الجمعة أن من بين هؤلاء المهاجرين 79% رجال و11% نساء و10% أطفال.

وأضافت منظمة الهجرة أن 53% من المهاجرين تركزوا في المنطقة الغربية و34% بالمنطقة الشرقية و13% في المنطقة الجنوبية.

وأشارت منظمة الهجرة الدولية إلى أن متوسط تكلفة الرحلة إلى ليبيا يبلغ 863 دولارا للمهاجر الواحد.

ولفتت المنظمة إلى أن 25% من المهاجرين يحملون جنسية النيجر، و24% من مصر، و18% من السودان، و11% من تشاد و4% من نيجيريا، بينما وصلت نسبة البطالة بينهم إلى 23%.