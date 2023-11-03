النفط يتجه لتكبد خسائر للأسبوع الثاني مع انحسار المخاوف في الشرق الأوسط

أخبار ليبيا 24

تتجه أسعار النفط، اليوم الجمعة، صوب تكبد خسائر للأسبوع الثاني مع انحسار مخاوف الإمدادات الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط، وهي منطقة إنتاج رئيسية، في حين تظل توقعات الطلب في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، غامضة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا، بما يعادل 0.3 بالمئة، إلى 87.14 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 82.82 دولار للبرميل، بحسب رويترز.

تقلص نشاط التصنيع في الصين

وتقلص نشاط التصنيع في الصين بشكل غير متوقع في أكتوبر. وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، يوم الأربعاء، أن المؤشر الرسمي لمديري المشتريات انخفض إلى 49.5 في أكتوبر من 50.2، متراجعًا إلى ما دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين الانكماش والتوسع.

وأظهر مسح للقطاع الخاص، اليوم الجمعة، أن نشاط الخدمات في الصين توسع بوتيرة أسرع قليلا في أكتوبر، لكن المبيعات نمت بأضعف معدل في 10 أشهر، وركود التوظيف مع تراجع ثقة الأعمال.

مخاوف جيوسياسية

وفي هذه الأثناء، ظلت المخاوف الجيوسياسية محط اهتمام، حيث طوقت القوات الإسرائيلية يوم الخميس مدينة غزة – المدينة الرئيسية في قطاع غزة – في هجومها على حماس، حسبما قال الجيش الإسرائيلي، لكن الجماعة الفلسطينية قاومت حملتهم بهجمات الكر والفر من الأنفاق.

وقال البيت الأبيض إنه يدرس سلسلة من فترات التوقف في الصراع بين إسرائيل وحماس لمساعدة الناس على الخروج بأمان من غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

وارتفع كلا الخامين القياسيين أكثر من دولارين للبرميل، يوم الخميس، على الرغم من أن برنت كان في طريقه لتسجيل خسائر أسبوعية بنحو 4 بالمئة اعتبارًا من اليوم الجمعة، في حين بدا خام غرب تكساس الوسيط على وشك الإغلاق منخفضًا بنسبة 3 بالمئة عن الأسبوع الماضي.

وعلى جانب العرض، من المتوقع أن تؤكد المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط، تمديد خفض إنتاج النفط الطوعي بمقدار مليون برميل يوميًا حتى ديسمبر، بناءً على توقعات المحللين.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع صدور بيانات عدد منصات النفط الأمريكية في وقت لاحق من اليوم وستكون بمثابة مؤشر للإنتاج المستقبلي.