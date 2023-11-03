الطوارئ والدعم يؤكد استخراج 38 رفات وكيس أشلاء من مقبرة الظهر الحمر 

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أكد مركز طب الطوارئ والدعم أن الفرقة المساندة التابعة للمركز استخرجت 38 رفات وكيس أشلاء من مقبرة الظهر الحمر لإعادة تنظيم دفنها.

قامت يوم أمس الخميس 2 نوفمبر 2023 الفرقة المساندة للطب الشرعي التابعة لمركز طب الطوارئ والدعم باستخراج 38 رفات متوفي وكيس اشلاء

وأوضح المركز أن الفرق المساندة استخرجت الرفات والأشلاء من المقابر الجماعية بمقبرة الظهر الحمر، لإعادة تنظيم دفنها.

وأشار مركز طب الطوارئ والدعم إلى أن هذه الرفات تعود لضحايا تم دفنهم خلال اليومين الأولين من الكارثة التي اجتاحت المنطقة الشرقية.

وذكر المركز أن الفرق تقوم باستخراج الرفات ووضعها في أكياس الجثامين وتأكيد العدد الكلي، ومتابعة إجراءات إعادة تنظيم دفنها.

وولفت المركز أن هذه العملية تندرج تحت إشراف ومتابعة النيابة العامة وهيئة البحث عن المفقودين.