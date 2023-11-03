“الصليب الأحمر” يحذر من كارثة إنسانية غير مسبوقة في غزة 

أخبار ليبيا 24

حذرت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر سهير زقوت من تعرض قطاع غزة لكارثة إنسانية غير مسبوقة، مشيرة في تصريحات لقناة “القاهرة الإخبارية” المصرية إلى النقص الكبير في المستلزمات الطبية، وخروج العديد من المستشفيات والعيادات الطبية عن العمل جراء نقص الوقود ، إضافة إلى تعطل بعض محطات معالجة المياه.

ووجهت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب نداءً إنسانيُا عاجلًا بضرورة وقف التصعيد، والسماح بمرور مزيد من المساعدات الإنسانية.

من جهته، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني مساء الخميس استلام نحو 100 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية من نظيره المصري عبر معبر رفح، ليرتفع عدد الشاحنات التي تسلمها الجانب الفلسطيني إلى 374 شاحنة، فيما لم يتم السماح بإدخال الوقود، وتحتوي الشاحنات على غذاء وماء ومساعدات إغاثية وأدوية ومستلزمات طبية.