الدبيبة يشدد على جهاز الإمداد الطبي ألا توفر الأدوية بطريقة التكليف المباشر 

3 نوفمبر، 2023 12:28 ص
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أخبارليبيا24 

شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على جهاز الإمداد الطبي ألّا تُوفَّر الأدوية بطريقة التكليف المباشر أو من شركات غير مصنِّعة أو الوكلاء غير الرسميين. 

وأصدر الدبيبة خلال لقائه رئيس لجنة إدارة الجهاز عبد العزيز شمام تعليماته بضرورة استمرار التنسيق والتعاون مع لجنة العطاءات لتنفيذ كل الاحتياجات من الأدوية والمستلزمات الطبية. 

ووجّه رئيس الحكومة جهاز تنمية وتطوير المراكز بضرورة البدء بتنفيذ مخازن نموذجية لجهاز الإمداد الطبي، وعدم الاستمرار في الاعتماد على مخازن مؤجرة منذ عشرات السنوات. 

وطالب بتنفيذ منظومة توزيع الأدوية على المخازن الفرعية والمرافق الصحية، ووضع خطة لمتابعة وصولها لمستحقيها. 

وشدد الدبيبة على ضرورة قيام كل الجهات بدورها في توريد الأدوية بشكل منتظم وفي وقتها المناسب. 

3 نوفمبر، 2023 12:28 ص
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