الدبيبة يشارك في مسيرة داعمة لغزة بمصراتة 

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شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الجمعة في مسيرة داعمة لغزة في مدينة مصراتة، رفقة عدد من أهالي وشباب المدينة خرجوا للتنديد بالاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

جاء ذلك عقب مشاركة الدبيبة في احتفالية اختتام أنشطة الفرقة الأولى متقدم بفوج المدينة مصراتة للكشافة والمرشدات، والتي عقدت في المسرح الوطني مصراتة.

وكان من بين الحضور قائد فوج المدينة عبدالرحمن بادي،وعلي الناضوري عضو المجلس البلدي مصراتة، رفقة عدد من المكونات الحكومية والاجتماعية والكشفية داخل مدينة مصراتة.

وخلال الحفل كرم قائد فوج المدينة مصراتة رفقة قادة ومنتسبي الفرقة الأولى رئيس الحكومة، تقديرا لجهوده في دعم الحركة الكشفية عامة، وفوج المدينة خاصة.

وفي كلمته أثنى الدبيبة على ما يقدمه فوج المدينة من تنمية وخدمة للمجتمع، وكان أخرها المشاركة في الأعمال الإغاثية جراء السيول التي ضربت مدينة درنة.