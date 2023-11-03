الحاسي: 63 ألف دينار ليبي قيمة إيجار سكن لمياء بوسدرة في جنيف 

3 نوفمبر، 2023 10:04 م
6

أخبارليبيا24 

كشف الإعلامي خليل الحاسي قيمة إيجار مقر سكن رئيسة بعثة الرئاسي بالأمم المتحدة في ⁧‫جنيف لمياء بوسدرة في جنيف. 

وأوضح الحاسي من خلال مستندات قام بنشرها أن بوسدرة تستأجر مقرًا سكنيًا بقيمة 10 آلاف و500 فرنك سويسري، أي ما يُعادل 63 ألف دينار ليبي. 

وأفاد الإعلامي أن إجمالي ما يتم دفعه لإيجار سكن بوسدرة يصل إلى 750 ألف دينار في العام الواحد، كما أنها تحصل على راتب يبلغ 71 ألف دينار شهريًا. 

وأشار الحاسي إلى أن رئيسة البعثة تحقق بذلك دخلًا شهريًا بقيمة 134 ألف دينار الذي يصل إلى مليون و600 ألف سنوياً. 

3 نوفمبر، 2023 10:04 م
6

المزيد من الأخبار

وزير الخارجية بالحكومة الليبية يلتقي وفد الشركات التونسية المشاركة في المؤتمر الدولي لإعمار مدينة درنة

3 نوفمبر، 2023 11:25 م

شركة الكهرباء توزع سيارات خدمية جديدة على الإدارات الفنية للصيانة

3 نوفمبر، 2023 11:01 م
وكالة أخبار ليبيا 24

وصول شحنات كهربائية جديدة للمحطات

3 نوفمبر، 2023 10:58 م

ضبط 4 متهمين بالقتل والحرابة في الزاوية والعجيلات ومقتل 3 آخرين

3 نوفمبر، 2023 10:46 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى