الحاسي: 63 ألف دينار ليبي قيمة إيجار سكن لمياء بوسدرة في جنيف 

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كشف الإعلامي خليل الحاسي قيمة إيجار مقر سكن رئيسة بعثة الرئاسي بالأمم المتحدة في ⁧‫جنيف لمياء بوسدرة في جنيف.

وأوضح الحاسي من خلال مستندات قام بنشرها أن بوسدرة تستأجر مقرًا سكنيًا بقيمة 10 آلاف و500 فرنك سويسري، أي ما يُعادل 63 ألف دينار ليبي.

وأفاد الإعلامي أن إجمالي ما يتم دفعه لإيجار سكن بوسدرة يصل إلى 750 ألف دينار في العام الواحد، كما أنها تحصل على راتب يبلغ 71 ألف دينار شهريًا.

وأشار الحاسي إلى أن رئيسة البعثة تحقق بذلك دخلًا شهريًا بقيمة 134 ألف دينار الذي يصل إلى مليون و600 ألف سنوياً.