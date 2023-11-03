البنك المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

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أبقى، البنك المركزي المصري، كما كان متوقعا على نطاق واسع، أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير يوم الخميس، قائلا إنه يركز على التضخم المستقبلي وليس الحالي، وإن النمو الاقتصادي يبدو مستقرا في الربع من يوليو إلى سبتمبر.

وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في بيان إنها تركت سعر الإقراض عند 20.25 بالمئة، وسعر الفائدة على الودائع عند 19.25 بالمئة.

وكان متوسط التوقعات في استطلاع شمل 16 محللًا هو أن تترك لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة ثابتة. وكان ثلاثة محللين توقعوا زيادة قدرها 100 نقطة أساس.

ويعتقد العديد من المحللين، وفقا لرويترز، أنه على الرغم من ارتفاع التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر، فإن البنك المركزي سيترك أسعار الفائدة، وسعر صرف العملة مقابل الدولار دون تغيير، حتى بعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في منتصف ديسمبر.

وقال بيان لجنة السياسة النقدية: “قررت لجنة السياسة النقدية إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير ومواصلة تقييم التأثير التراكمي لسياسات التشديد التي تم سنها سابقًا ونقلها إلى الاقتصاد بطريقة تعتمد على البيانات”.

وأضاف: “تكرر لجنة السياسة النقدية أن مسار أسعار الفائدة المستقبلية يظل يعتمد على التضخم المتوقع وليس معدلات التضخم السائدة”.

وأضاف، أن النمو تباطأ على ما يبدو في السنة المالية التي انتهت في يونيو وظل بوتيرة منخفضة في الربع من يوليو إلى سبتمبر.

وقالت لجنة السياسة النقدية إن “المؤشرات الرئيسية للربع الثالث من عام 2023 تشير إلى استقرار عام في النشاط الاقتصادي مقارنة بالربع الثاني من عام 2023″، دون أن تذكر حجم النمو في الربع الثاني.

وأضافت، أن الاقتصاد نما بمعدل سنوي 3.9 بالمئة في الربع الأخير من 2022 وكذلك في الربع الأول من 2023، انخفاضا من 6.7 بالمئة في السنة المالية 2021-2022.