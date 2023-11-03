إرجاع 18 عائلة مهجرة إلى منازلها في قصر بن غشير

أخبار ليبيا 24

أعلن مكتب النائب العام اتخاذ قرار تمكين 18 عائلة مهجرة من العودة إلى منازلها في نطاق بلدية قصر بن غشير غربي البلاد.

وبحسب بيان المكتب، تقدم 73 مواطنا ببلاغات تفيد بإرغامهم على مغادرة منازلهم وترك مزارعهم العام 2013 نتيجة إكراهات من مدعين مارسوا القوة للوصول إلى مطلبهم.

وأثبتت التحقيقات وجود تعدٍ على حقوق المتضررين ومكابرة أولئك المدعين عن مسك الوسائل القضائية للمطالبة بالحقوق؛ فخلص المحقق إلى وجوب إزالة مظاهر التعدي بإصدار قرار يقضي بإخلاء الأملاك العقارية ممن شغلها دون وجه حق.

ومن ثم بادر أعضاء هيئة الشرطة في مديرية قصر بن غشير وإدارة إنفاذ القانون إلى إخلاء العقارات المشمولة بالحماية، ومكنوا 18 عائلة من العودة إلى مساكنهم.

وأمس الخميس، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية إرجاع 18 عائلة مهجرة من 2012 إلى منازلها في بعض المناطق الواقعة في نطاق بلدية قصر بن غشير.

وقالت الوزارة في بيان إن دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية مكنت 18 عائلة جرى تهجيرها منذ العام 2013 من العودة إلى منازلها بمنطقة عين زارة الجنوبي محلة سيدي فطرة – خلة الحباشة بنطاق بلدية قصر بن غشير.

وأكدت الوزارة تمكين العائلات العائدة من الدخول إلى منازلهم وممتلكاتهم بحضور مدير أمن مديرية النواحي الأربع، وفق محضر تسليم وتسلم بالخصوص.