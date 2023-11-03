أمن بنغازي: البحث الجنائي يكشف تفاصيل ضبط تشكيل عِصابي يمتهن سرقة الأسلاك الكهربائية 

أخبارليبيا24

أكدت مديرية أمن بنغازي أن قسم البحث الجنائي يكشف تفاصيل ضبط تشكيل عِصابي يمتهن سرقة الأسلاك الكهربائية.

وأوضحت المديرية أن أحد أفراد هذا التشكيل وجد في الفترة الماضية وقد فارق الحياة مُعلقاً على أحد أعمدة الكهرباء (الضغط العالي).

وأضافت أن إشارة لاسلكية وردت من غرفة العمليات الأمنية الرئيسية بمُديرية أمن بنغازي مفادها قيام أشخاص مجهولي الهوية بسرقة الأسلاك النحاسية من مخطط بمنطقة النواقية.

وذكرت أنه على الفور تم انتقال دوريات قسم البحث الجنائي رفقة الدوريات التابعة للخطة الأمنية إلى مكان الواقعة وقد سبقتهم دورية تابعة لمركز شرطة النواقية.

وأشارت إلى أن أعضاء الدورية تمكنوا من العثور على أسلاك كهربائية متروكة بالقرب من المخطط سالف الذكر ولم يتم العثور على الأشخاص الذين قاموا بقطع هذه الأسلاك الكهربائية.

وأكدت أن رئيس قسم البحث الجنائي أصدر تعليماته بتكثيف دوريات الأمن غير الظاهر لجمع المعلومات عن الواقعة وأثناء تجوال الدوريات تم الاشتباه بأحد الأشخاص بالقرب من جزيرة مصنع الأسمنت.

وأضافت أنه تم إحضاره إلى القسم وأثناء الاستدلال معه تبين أنه يدعى ع.ع.ر من مواليد 1990 تشادي الجنسية حيث قام أعضاء القسم باستقبال مكالمة من هاتفه من أحد الأشخاص ليخبره أنه لاذ بالفرار من دوريات الشرطة العسكرية بالقرب من مكان الواقعة.

وبينت المديرية أن المتهم اعترف بقيامه بعدة سرقات رفقة ثلاثة أشخاص آخرين وُجد أحدهم وهو تشادي الجنسية في الفترة الماضية وقد فارق الحياة مُعلقاً على أحد أعمدة الكهرباء اثناء محاولته لقطع الأسلاك الكهربائية.

وأفادت أن المتهم اعترف كذلك بأنهم يقومون ببيع الكوابل الكهربائية المسروقة لشخص بمنطقة شبنة ويعلم بأنها مسروقة>

وذكرت أنه تم انتقال أعضاء التحريات إلى منطقة شبنة وضبط الشخص الذي قام بشراء هذه الأسلاك وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى ح.أ.ي من مواليد 1991 سوداني الجنسية واعترف بمانُسب إليه وأحيلوا إلى النيابة العامة ولايزال البحث مُستمراً عن الشخصين الآخرين.