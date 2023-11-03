أعضاء هيئة تدريس بالجامعات في بنغازي يعتصمون احتجاجاً على تجاهل مطالبهم

نظم عدد من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات اليوم الجمعة اعتصاماً جماعياً بمدينة بنغازي احتجاجاً على تجاهل وزارة التعليم العالي لحقوقهم المشروعة في إيفادهم لاستكمال الدراسة بالخارج والحصول على الدرجات العلمية الدقيقة.

وناشد المعتصمون الجهات الرسمية والمختصة بأن تلتفت لهم وأن تعمل على إيجاد حل عادل ومنصف لمطالبهم المشروعة وانتظارهم الذي تجاوز عشر سنوات.

ورفع المعتصمون خلال اعتصامهم لافتات أشارت لقرار 1212 الذي يشملهم والصادر في عام 2015 والذي لم يتم تضمينه في منظومة الإيفاد بالخارج.