وزارة الداخلية ترجع 18 عائلة مهجرة إلى منازلها

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة ، إرجاع 18 عائلة مهجرة من 2012 إلى منازلهم في بعض المناطق الواقعة في نطاق بلديتي عين زارة وقصر بن غشير جنوب شرق طرابلس، وذلك بناء على تعليمات النائب العام.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي فيس بوك ، أن دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية قامت وبناء على تعليمات مكتب النائب العام هذا اليوم الخميس الموافق 02 نوفمبر 2023م بإرجاع 18 عائلة تم تهجيرها منذ عام 2012 من منطقة عين زارة الجنوبي محلة سيدي فطرة – خلة الحباشة بنطاق بلدية قصر بن غشير