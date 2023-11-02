وزارة الصحة تشرع في تسليم صكوك الإعانات المالية لمرضى الأورام

أخبار ليبيا 24

شرعت، وزارة الصحة بالحكومة الليبية المعينة من مجلس النواب، في تسليم صكوك الإعانات المالية لمرضى الأورام.

واجتمع وزير الصحة، عثمان عبدالجليل، اليوم الخميس، بلجنة إعانة مرضى الأورام بعد انتهاء أعمالها، التي استمرت خلال الأسابيع الماضية في تقدير قيمة الإعانات المالية.

وقالت وزارة الصحة، إن عدد المستحقين من هذه الإعانات بلغ 473 مريضا، بقيمة إجمالية مالية قدرها 9 ملايين و972 ألف دينار ليبي.

وأضافت، أن هذه النتائج جاءت بعد عدة إجراءات سبقت هذه الخطوة منها استلام وفرز الملفات ثم إدخال الملفات المستوفية إلى منظومة إعانة مرضى الأورام الخاصة بوزارة الصحة، حسب الشروط التي ينص عليها قرار وزير الصحة بالحكومة الليبية.