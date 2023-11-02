هدية والسفير الروسي يستعرضا آخر المستجدات السياسية في ليبيا 

أخبارليبيا24

استعرض رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب زايد هدية اليوم الخميس مع سفير روسبا حيدر أغانين آخر المستجدات السياسية في البلاد.

وتطرق هدية وأغانين، خلال اللقاء بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي إلى القوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب المنجزة من لجنة (6+6).

وبحث رئيس اللجنة والسفير الروسي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لا سيما في الجانب التشريعي.

وناقش الجانبان دور جمهورية روسيا الاتحادية في مجلس الأمن في ما يتعلق بالتعامل مع القضية الليبية والعمل على استكمال التوافقات بين مجلسي النواب والدولة.

وشدد الجانبان على ضرورة استكمال الخطوات التي تسبق إجراء العملية الانتخابية والتي من ضمنها تشكيل حكومة موحدة للإشراف على إجراء الانتخابات القادمة.