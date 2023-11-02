مفوضية الانتخابات تناقش خطة التوعية بانتخابات المجالس البلدية

2 نوفمبر، 2023 7:36 م
0

ناقشت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، خطة حث المواطنين للذهاب لصناديق الاقتراع، ضمن استعداداتها لإجراء انتخابات المجالس البلدية المقررة مطلع العام المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الخميس، بحضور رئيس مجلس المفوضية “عماد السايح” وعضو المجلس أبو بكرمردة، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام، وفريق الدعم الدولي، وممثلين عن المنظمة الدولية للنظم الانتخابية، بحسب بيان المفوضية على موقعها الإلكتروني.

وتركز الاجتماع حول خطة التوعية الهادفة إلى رفع مستوى تسجيل الناخبين، وتزويدهم بالمعلومات التي تسهم في زيادة وعيهم الانتخابي.

2 نوفمبر، 2023 7:36 م
0

المزيد من الأخبار

في قضايا منفصلة.. ضبط وافدين يمتهنون المتاجرة في المخدرات بطرابلس

2 نوفمبر، 2023 2:56 م

حكومة الوحدة تبحث تنظيم البرامج السياحية في غدامس

2 نوفمبر، 2023 2:35 م

النيابة العامة تأمر بحبس مسؤول في ديوان هيئة صياغة الدستور على خلفية قضايا فساد

2 نوفمبر، 2023 1:32 م

استخراج وإعادة تنظيم دفن “34” رفات وكيس أشلاء في مقبرة الظهر الحمر

2 نوفمبر، 2023 12:45 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى